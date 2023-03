Romanticos – Spectacle de tango pour deux danseurs et une pianiste Espace Sainte Anne, 29 juillet 2023, Lannion .

Romanticos – Spectacle de tango pour deux danseurs et une pianiste

Espace Sainte Anne, 29 juillet 2023, Lannion

2023-07-29 – 2023-07-29

Espace Sainte Anne 2 Rue de Kerampont

Lannion

Côtes dArmor

Romanticos est une rencontre à la croisée des chemins entre une musicienne nimbée de la musique romantique de l’Europe du XIXème et deux danseurs, porteurs du feu de

l’Argentine : le tango. Entre eux, la distance semble gigantesque mais les émotions portent la même intensité dramatique. On se découvre, s’écoute, se teste… On se lie et on se délie, on se rassemble et on s’isole. Entre partage bienheureux et solitude âpre, les trois artistes questionnent les liens qui nous unissent et ce qui, parfois, nous désunit.

Danse : Fanny Quemeneur & Fabien Pavelet

Piano : Véronique Soustre

