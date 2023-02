Conférence-débat : pourquoi faire parler nos anciens ? Espace Sainte-Anne Brélévenez Catégories d’Évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

Conférence-débat : pourquoi faire parler nos anciens ? Espace Sainte-Anne, 7 mars 2023, Brélévenez. Conférence-débat : pourquoi faire parler nos anciens ? Mardi 7 mars, 18h00 Espace Sainte-Anne

Gratuit Nous mettrons en évidence pourquoi il est important de faire vivre un dialogue au sujet de la langue bretonne dans les familles de Bretagne, comment cette entreprise peut être abordée, mais aussi pourquoi celle-ci est difficile compte tenu des obstacles qui se sont dressés contre nos langues historiques. Espace Sainte-Anne 2 rue de Kerampont 22300 Lannion Brélévenez 22300 Côtes d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T17:00:00+00:00 – 2023-03-07T19:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Brélévenez, Côtes-d'Armor Autres Lieu Espace Sainte-Anne Adresse 2 rue de Kerampont 22300 Lannion Ville Brélévenez Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Espace Sainte-Anne Brélévenez Departement Côtes d'Armor

Espace Sainte-Anne Brélévenez Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brelevenez/

Conférence-débat : pourquoi faire parler nos anciens ? Espace Sainte-Anne 2023-03-07 was last modified: by Conférence-débat : pourquoi faire parler nos anciens ? Espace Sainte-Anne Espace Sainte-Anne 7 mars 2023 Brélévenez Espace Sainte-Anne Brélévenez

Brélévenez Côtes d'Armor