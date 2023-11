Village de Noël Espace Saint-Pierre Senlis, 1 décembre 2023, Senlis.

Village de Noël 1 – 3 décembre Espace Saint-Pierre Entrée libre et gratuite

Plus de 70 exposants et de nombreuses animations vous attendent du 1er au 3 décembre 2023, au sein du Village de Noël situé dans l’ancienne église Saint Pierre et ses abords.

Au programme :

Inauguration le 1er décembre à 18h :

• Chants par les élèves du conservatoire

municipal de musique et de danse

Animations tout le weekend :

• Démonstration de certains exposants

dans l’Espace Saint-Pierre

Animations samedi

• À 14h et 15h : Chorale Soli Deo Gloria

• De 14h à 18h : Stand Barbe à papa

• De 14h à 19h : Photo avec le Père Noël

• De 14h à 19h : Sculpteur de ballons

• De 15h à 19h : Maquillage

• De 16h à 19h : Fanfare « Aux Cuivres Citoyens » de Feigneux

Animations dimanche

• De 14h à 17h : Stand Barbe à papa

• De 14h à 18h : Photo avec le Père Noël

• De 14h à 18h : Sculpteur de ballons

• À partir de 14h30 : Gospel

• De 15h à 17h30 : Maquillage

Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-senlis.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Marché de Noël Village de Noël

Ville de Senlis