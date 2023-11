Senlis en Fête Espace Saint-Pierre Senlis, 1 décembre 2023, Senlis.

Senlis en Fête 1 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Espace Saint-Pierre

Cette période chaleureuse est, comme chaque année, rythmée par de nombreuses animations organisées tout au long du mois de décembre : manège, photos avec le Père Noël, chorales, expositions…

La ville de Senlis, les commerçants Senlisiens et les associations Senlisiennes mettent tout en œuvre pour vous faire vivre pleinement la magie de Noël !

PROGRAMME :

Village de Noël :

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre

Espace Saint-Pierre et ses abords

Vendredi de 17h à 20h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h

Inauguration le 1er décembre à 18h :

Chants par les élèves du conservatoire municipal de musique et de danse

Animations tout le weekend :

Démonstration de certains exposants dans l’Espace Saint-Pierre

Animations samedi

À 14h et 15h : Chorale Soli Deo Gloria

De 14h à 18h : Stand Barbe à papa

De 14h à 19h : Photo avec le Père Noël

De 14h à 19h : Sculpteur de ballons

De 15h à 19h : Maquillage

De 16h à 19h : Fanfare « Aux Cuivres

Citoyens » de Feigneux

Animations dimanche

De 14h à 17h : Stand Barbe à papa

De 14h à 18h : Photo avec le Père Noël

De 14h à 18h : Sculpteur de ballons

À partir de 14h30 : Gospel

De 15h à 17h30 : Maquillage

Féérie de Noël :

Du 1er décembre au 3 janvier

Décors féériques et illuminations dans toute la ville. Allumage à la tombée de la nuit jusqu’à 23h.

Calendrier de l’avent :

Du 1er au 24 décembre

Sur les réseaux sociaux de la ville

Chaque jour, découvrez de nouvelles animations, idées cadeaux, tuto déco, et tentez de gagner le gros lot !

La boîte à lettre du Père Noël :

Du 1er au 24 décembre

Dans les quartiers de la ville

Apporte ta lettre au Père Noël !

24h du Téléthon :

Du vendredi 8 au samedi 9 décembre

Complexe Yves Carlier

Animations tout le weekend

De 18h à 18h : Les 24h du Téléthon avec le Vélo club de Senlis, Vélodrome du Complexe Sportif Yves Carlier

Animations vendredi

De 17h45 à 22h : Tournoi de bridge à la Maison des Loisirs

De 18h à 22h : Joueurs nés à la Maison des Loisirs

De 18h à minuit : Tournoi de Tennis de Table au Complexe Yves Carlier Animations samedi

Match de basket au Gymnase Yves Carlier

Avec le soutien bénévole du Comité de Jumelage, trésorier de l’événement. Des urnes pour les dons en faveur du Téléthon seront à disposition sur les lieux d’activité.

Animations de quartiers

Dimanche 10 décembre

Horaires : De 14h à 15h30 au Val d’Aunette – Gâtelière – Arènes et de 16h à 17h30 à Bon Secours

Animations

Stand de Barbe à Papa

Balade du Père Noël

Dimanche 17 décembre

Centre-ville de Senlis

Animations par l’association de quartier Habiter Senlis Centre

À 16h30 : Contes au Lycée Saint-Vincent

De 17h à 18h : Déambulation lumineuse et musicale avec la fanfare de Plailly

Animations commerces

Samedi 16 décembre

Centre-ville de Senlis

Horaires : Toute la journée

Association des Commerçants de Senlis

Rencontre avec le Père Noël

Chorale Black Harmony Gospel Singers

Tous les weekend de décembre

Centre-ville de Senlis

Horaires : De 16h à 19h

Association Maille Rouge Team

Marchand de crêpes

Expositions

Décoration

Père Noël Bikers

Manège et confiseries

Du 16 décembre au 7 janvier

Place Henri IV

Horaires : Tous les jours de 15h à 19h, de 15h à 18h le 24/12 et le 31/12 et de 15h à 17h le 7/01, fermé le 25/12 et le 01/01.

La quête du Père Noël

Du 23 décembre au 7 janvier

Musée d’art et d’Archéologie

Horaires : De 10h à 13h et de 14h à 18h.

Pars à la recherche du traineau du Père Noël ! À partir de 5 ans avec un adulte.

Mercredi 27 décembre

Musée d’art et d’Archéologie

Horaires : À 10h30 pour les 4 / 7 ans et à 14h30 pour les 8 /12 ans..

Visite-atelier « Mon beau sapin… »

Après avoir cherché tous les anges du musée, les enfants réaliseront de jolies décorations de saison.

Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2024-01-07T10:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00