Senlis Salon des métiers d’Art Espace Saint-Pierre Senlis, 16 septembre 2023, Senlis. Salon des métiers d’Art 16 et 17 septembre Espace Saint-Pierre Gratuit – tout public Pendant 2 jours, des artisans d’art vous présentent leur savoir-faire, leurs réalisations et créations dans un lieu unique. Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel font partie du patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération. Ils témoignent de la créativité humaine que le Salon des métiers d’art de Senlis met à l’honneur durant tout le week-end. • Cuir (sellerie)

Atelier Epona

Samedi : de 11h à 18h • Restauration de peintures

Atelier Nolde

Samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 11h à 18h • Restauration de bois dorés

Atelier des Styles et des Ors

Samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 11h à 18h • Restauration de vitraux

Atelier MurAnése

Dimanche : de 11h à 18h • Textile (broderie et linogravures)

RexRaturrum

Samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 11h à 18h • Linogravure

Florence Jalice

Samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 11h à 18h • Stylisme / modélisme

Chérie et Dandy

Samedi : de 11h à 18h

Dimanche : de 11h à 18h Espace Saint-Pierre Place Saint Pierre 60300 senlis Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Communication officielle du Ministère de la Culture pour les Journées Européennes 2023 – ©Cheeri Détails Catégories d'Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Espace Saint-Pierre Adresse Place Saint Pierre 60300 senlis Ville Senlis Departement Oise

