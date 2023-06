3ème Forum Sciences Senlis Espace Saint-Pierre Senlis, 17 juin 2023, Senlis.

3ème Forum Sciences Senlis Samedi 17 juin, 10h00 Espace Saint-Pierre Entrée libre et gratuite

Depuis 4 ans, la circonscription de l’Education Nationale de Senlis et le Pôle Ressources Sciences de Senlis / Centre Pilote La Main à la Pâte (LAMAP) Oise-Nogent ont initié un événement singulier : le FORUM SCIENCES.

Organisée en partenariat avec la Ville de Senlis, cette manifestation ouverte au grand public est l’occasion, pour les élèves de la maternelle au lycée, de présenter et de valoriser leurs projets et découvertes scientifiques.

Accompagnés des partenaires scientifiques de la société civile qui ont pu participer aux réflexions dans les classes, les élèves sous forme d’ateliers exposent leurs travaux et invitent les participants à expérimenter, réfléchir et à s’interroger autour des thématiques telles que la programmation informatique et le développement durable : biodiversité et changement climatique. Ces ateliers sont le fruit de démarches expérimentales menées tout au long de l’année à l’appui de modules scientifiques menés dans les classes et permettant ainsi à chaque élève de développer esprit critique, capacités d’expression et d’engager une réflexion citoyenne sur la compréhension du monde.

Deux conférences vous seront également proposées pendant l’évènement.

Retrouvez le programme détaillé du Forum Sciences sur la page dédiée du site de la Ville : www.ville-senlis.fr/FS-2023

Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

