75 exposants professionnels du bien-être et du bio de l’Oise, vous accueilleront, avec la joie de pouvoir enfin vous retrouver, pour vous présenter leur services et produits dans l’Espace Saint-Pierre, place Saint Pierre à Senlis, du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril 2023 de 10h à 19h, nocturne samedi 15 avril jusque 21h.

Produits Bien-être – Développement personnel -Médecines douces -Nutrition

Conférences – massages – démonstrations – animations

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, produits cosmétiques et minéraux.

Trois jours pour booster votre Bien-Être et Faire le Plein d’Ënergie .

Venez vous remplir de vitalité pour mieux réaffronter votre vie quotidienne, dans une ambiance bienveillante et un cadre naturel et reposant.

Vous aurez accès aussi à plusieurs dizaines de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.

