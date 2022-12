Senlis en fête 2022 – Marché de Noël Espace Saint-Pierre Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis en fête 2022 – Marché de Noël 2 – 4 décembre Espace Saint-Pierre

Entrée libre et gratuite

Le célèbre marché de Noël de Senlis revient pour le bonheur des petits et des grands ! Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ville-senlis.fr/SEF-2022 »}] Il se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 décembre à l’Espace Saint-Pierre et ses abords. Vendredi de 17h à 20h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h.

Inauguration le 2 décembre à 18h. Retrouvez des animations, maquillage, photos avec le Père Noël, fontaine à chocolat, sculpteur de ballons, Les fées du père Noël en déambulation musicale, fanfare et circassien. Plus d’infos : www.ville-senlis.fr/SEF-2022

