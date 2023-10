Noël des associations Espace Saint-Nicolas Coutances, 3 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Les associations coutançaises vous donnent rendez-vous pour découvrir des idées cadeaux qui permettront de financer des projets humanitaires, caritatifs. Entrée libre et gratuite..

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Espace Saint-Nicolas Place Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie



The coutançaises associations give you an appointment to discover gift ideas which will allow to finance humanitarian and charity projects. Free entry.

Las asociaciones coutançaises le invitan a descubrir ideas de regalos que permitan financiar proyectos humanitarios y caritativos. La entrada es gratuita.

Die Vereine aus Côte d’Ivoire laden Sie ein, um Geschenkideen zu entdecken, mit denen humanitäre und karitative Projekte finanziert werden können. Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche