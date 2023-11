Concert de jazz : Emma clouzot Espace Saint Martin Montélimar, 10 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Jazz Club avec au chant Emma Clouzot et sa divine voix accompagnée

à la batterie par Manhu Roche, Linda et François Gallix..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Espace Saint Martin Rue Bernard Cathelin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jazz Club with vocalist Emma Clouzot and her divine voice, accompanied

accompanied on drums by Manhu Roche, Linda and François Gallix.

Jazz Club con Emma Clouzot y su divina voz a la voz, acompañada

acompañada a la batería por Manhu Roche, Linda y François Gallix.

Jazz Club mit Emma Clouzot und ihrer göttlichen Stimme am Gesang, begleitet von

am Schlagzeug von Manhu Roche, Linda und François Gallix.

