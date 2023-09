Festival du jeu – 2ème édition Espace Saint Martin Montélimar, 18 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez découvrir et jouer à des dizaines de jeux de société pour toute la famille. Nous vous attendons nombreux..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Espace Saint Martin Rue Bernard Cathelin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover and play dozens of board games for the whole family. We look forward to seeing you there.

Venga a descubrir y jugar a decenas de juegos de mesa para toda la familia. Esperamos verle allí.

Kommen Sie und entdecken und spielen Sie Dutzende von Gesellschaftsspielen für die ganze Familie. Wir erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-09-15 par Montélimar Tourisme Agglomération