Marché des Artisans Créateurs Espace Saint Marc Souvigny, 2 décembre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Des produits et créations locaux ! Animation musicale, vin chaud, crêpes, contes, démonstration de taille de pierre, expo d’art, maquillage enfants, jeux en bois pour tous !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Espace Saint Marc

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Local products and creations! Musical entertainment, mulled wine, crêpes, storytelling, stone-cutting demonstration, art exhibition, children’s face painting, wooden games for all!

Productos y creaciones locales Animación musical, vino caliente, tortitas, cuentacuentos, demostración de corte de piedra, exposición de arte, pintura de caras para los niños y juegos de madera para todos

Lokale Produkte und Kreationen! Musikalische Unterhaltung, Glühwein, Crêpes, Märchen, Vorführung von Steinmetzarbeiten, Kunstausstellung, Kinderschminken, Holzspiele für alle!

