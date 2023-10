Salon du livre ancien et d’occasion Espace Saint Marc Souvigny, 18 novembre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Depuis sa création en 1999, le salon de Souvigny s’est affirmé comme le rendez-vous incontournable en Auvergne des bibliophiles et amateurs de livres anciens. Il est maintenant le seul d’Auvergne !.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Espace Saint Marc

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Since its creation in 1999, the Salon de Souvigny has established itself as the must-attend event in Auvergne for bibliophiles and lovers of old books. It is now the only one of its kind in Auvergne!

Desde su creación en 1999, la Feria de Souvigny se ha consolidado como la cita ineludible en Auvernia para los bibliófilos y amantes de los libros antiguos. En la actualidad, es el único de su género en Auvernia

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich der Salon de Souvigny als unumgängliches Treffen von Bibliophilen und Liebhabern alter Bücher in der Auvergne etabliert. Inzwischen ist sie die einzige in der Auvergne!

