Wasselonne Festiwass Espace saint Laurent Wasselonne, 19 juin 2023, Wasselonne. Festiwass 19 – 24 juin Espace saint Laurent Après 4 ans d’absence, Le Festiwass revient pour sa troisième édition ! Toujours organisé par Muzike, toujours à Wasselonne, mais pour rattraper le temps perdu, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il y aura à boire, à manger et surtout à écouter. Le Festiwass#3 durera une semaine, du 19 au 24 juin. Il y en aura pour tous les gouts : – des auditions des élèves, des présentations d’instruments et la découverte de notre école de musique – des groupes de danse internationaux – des animations pour les enfants : concert de Gilles Diss, découverte de l’éveil musical, conte musical, sculptrice de ballons… – du cinéma – un afterwork musical pour se détendre – et bien sûr des concerts en pagaille : # les 20 et 21 juin : classes d’Orchestre À l’École # le 21 juin : Fête de la musique Muzike et orchestre Week end # le 22 juin : Allgenerations # le 23 juin : Soul’s Sparks et Stéréo # le 24 juin : Gilles Diss, Octopulse, Dr Boost et Top 60 Tous les soirs, nous proposerons buvette et restauration. Toutes les animations de la semaine sont entièrement gratuites et ouvertes à tous. Espace saint Laurent rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T18:00:00+02:00 – 2023-06-19T22:30:00+02:00

Espace saint Laurent rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

