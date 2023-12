VOLPONE Espace Saint Jacques Clisson, 3 février 2024, Clisson.

Clisson Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-04

« VOLPONE » est une comédie divertissante riche en intrigues et en personnage extravagants, une soirée divertissante assurée !.

Samedi 3 février 2024 à 20h30 et Dimanche 4 février 2024 à 15h00

Volpone, pièce écrite par de Ben Jonson au début du xviie siècle en Angleterre, est une comédie satirique qui se concentre sur les vices et les excès de la société de l’époque, en particulier la cupidité et l’avarice.

Le personnage principal de la pièce, Volpone, est un homme riche et célibataire qui feint d’être mourant afin de tromper des courtisans avides d’hériter de sa fortune fictive. Il fait croire à ces courtisans qu’ils sont les plus proches héritiers potentiels en leur offrant des cadeaux coûteux et en se montrant généreux avec eux.

Cependant, Volpone n’a aucunement l’intention de leur laisser quoi que ce soit, et il se moque d’eux en les observant de manière sournoise tandis qu’ils se battent entre eux pour lui plaire. Les courtisans comprennent finalement la supercherie et se retournent contre Volpone, mais celui-ci est finalement sauvé par l’intervention d’une figure morale appelée Bonario.

Volpone est considéré comme un chef-d’œuvre de la comédie dorée, qui se concentre sur les vices et les excès des personnages riches et puissants de l’époque. La pièce est souvent considérée comme une satire de la société de l’époque et de ses vices les plus criants. Elle a été interprétée de nombreuses fois à travers le monde et reste une œuvre populaire du répertoire théâtral.

Espace Saint Jacques Rue du Docteur Duboueix

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



