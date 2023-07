RANDONNÉE D’AUTOMNE Espace Saint-Hubert Sèvremoine, 1 octobre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Partez à la découverte du patrimoine et des paysages escarpés de la commune de Torfou, à deux pas de la Vendée..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 10:00:00. EUR.

Espace Saint-Hubert Salle des loisirs

Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the heritage and rugged landscapes of the commune of Torfou, just a stone’s throw from the Vendée.

Descubra el patrimonio y los paisajes agrestes de Torfou, a dos pasos de la Vendée.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe und die zerklüfteten Landschaften der Gemeinde Torfou in der Nähe der Vendée.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire