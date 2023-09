Initiation aux gestes et postures Espace Saint-Hilaire Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët Initiation aux gestes et postures Espace Saint-Hilaire Saint-Hilaire-du-Harcouët, 23 octobre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Initiation aux gestes et postures Lundi 23 octobre, 14h00 Espace Saint-Hilaire GRATUIT SUR INSCRIPTION Cette initiation sera animée par François Willaert, ergothérapeute et a pour objectif d’apprendre les bons gestes afin d’aider un proche sans se faire mal.

Diverses techniques vous seront enseignées : aide à la marche, au lever, comment se positionner ? Chute, comment aider son proche à se relever ? etc… Une présentation de matériels et d’équipements adaptés sera faite et François Willaert donnera des trucs et astuces sur la manière d’aider un proche au quotidien tout en prenant soin de soi. La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel (le) durant l’atelier en nous contactant au moins 8 jours à l’avance. Espace Saint-Hilaire 74 Rue de Paris 50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Espace Saint-Hilaire Adresse 74 Rue de Paris 50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Departement Manche Lieu Ville Espace Saint-Hilaire Saint-Hilaire-du-Harcouët latitude longitude 48.577352;-1.089436

Espace Saint-Hilaire Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-du-harcouet/