Temps d’échange Espace Saint-Hilaire, 12 janvier 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Temps d’échange Jeudi 12 janvier 2023, 14h00 Espace Saint-Hilaire

GRATUIT Sur Inscription

« Comment trouver sa place quand un grand nombre de professionnels intervient au domicile ? » handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Espace Saint-Hilaire 74 Rue de Paris 50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie

Être aidant c’est apporter une aide et un soutien régulier à un proche en situation de dépendance ou de perte d’autonomie. C’est aussi et surtout accompagner une personne chère et faire face à tous les bouleversements que la maladie ou la dépendance entrainent. On considère qu’un français sur cinq est aidant soit 11 millions de personnes à l’échelle nationale. Dans le Sud Manche, ce sont près de 18 000 individus qui sont concernés.

En effet, qui ne connait pas aujourd’hui dans son environnement un parent, un enfant, un ami, une personne en situation de dépendance ou de perte d’autonomie ? En raison de l’âge, de la maladie, d’un handicap, d’un accident de la vie… Vous lui apportez une aide et un soutien régulier ? Vous accompagnez cette personne chère et faites face à tous les bouleversements que la maladie ou la dépendance entrainent ? Votre rôle est précieux et il est tout naturel que vous puissiez avoir besoin d’aide. Qu’il s’agisse de faire appel à un professionnel du soin à domicile, à un professionnel de santé, d’équiper ou d’adapter le logement, de solliciter un soutien financier, un soutien administratif, ou encore d’envisager une institution.

« Comment trouver sa place quand un grand nombre de professionnels intervient au domicile ? »

Cette question est centrale dans l’accompagnement. Pour nous donner des pistes de réflexion et d’amélioration de notre quotidien, Ophélie Gesbert, neuropsychologue animera ce temps d’échange entre proches aidants et aidants professionnels.

La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant la rencontre et bénéficier d’activités adaptées à ses goûts et capacités. L’inscription est obligatoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T14:00:00+01:00

2023-01-12T16:00:00+01:00