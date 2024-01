Lecture en résonance #3 – Autour de Marcel Proust Espace Saint-Gervais Genève, 9 janvier 2024, Genève.

Lecture en résonance #3 – Autour de Marcel Proust Pour bien commencer l’année, pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir nos Lectures en résonance, entre musique et littérature, au temple de Saint-Gervais ? Mardi 9 janvier, 18h30 Espace Saint-Gervais Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T18:30:00+01:00 – 2024-01-09T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-09T18:30:00+01:00 – 2024-01-09T19:30:00+01:00

Pour son troisième rendez-vous mêlant musique et littérature de la saison, l’Espace Saint-Gervais vous convie à une Lecture en résonance faisant la part belle à l’écrivain français Marcel Proust.

Né à Paris en 1871 et mort dans la même ville en 1922, il est particulièrement connu pour sa suite en sept volets À la recherche du temps perdu. Dans cette suite romanesque, il explore le temps et la mémoire affective, qui sera à l’origine de la fameuse « Madeleine de Proust ».

Gilles Privat, lecteur

Fabrizio Chiovetta, piano

Entrée libre, collecte

La lecture sera suivie d’une verrée afin de se rencontrer et d’échanger lors d’un moment convivial.

Espace Saint-Gervais Rue des Terreaux-du-Temple 12 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

