Lecture en résonance #2 Espace Saint-Gervais Genève, 5 décembre 2023, Genève.

À la croisée des arts, les Lectures en résonance ont pour objectif de mettre en parallèle une production littéraire et de la musique en alternant lectures d’extraits d’œuvres et courtes pièces interprétées par un ou deux musiciens ou musiciennes.

Né à Moudon, en Suisse en 1925 et décédé dans la Drôme en 2021, Philippe Jaccottet était un écrivain, poète, critique littéraire et traducteur. Son œuvre, en particulier sa production poétique, montre un attachement à la nature et au monde.

Christian Robert-Charrue, lecture

Roland Perrenoud, hautbois

Une verrée sera organiser à l’issue de la Lecture afin de se rencontrer et d’échanger avec les artistes.

Entrée libre, collecte

Espace Saint-Gervais Rue des Terreaux-du-Temple 12 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

