Denisen concert Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas, 7 juillet 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Entre folk, pop et chanson française, Denis développe un univers musical raffiné au travers de ses mots..

2023-07-07 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-07 21:50:00. EUR.

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Rue Canta Bise

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Between folk, pop and French chanson, Denis develops a refined musical universe through his words.

A medio camino entre el folk, el pop y la chanson francesa, Denis desarrolla un refinado universo musical a través de sus palabras.

Zwischen Folk, Pop und französischem Chanson entwickelt Denis durch seine Worte ein raffiniertes musikalisches Universum.

