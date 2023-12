41E SALON DES ANTIQUITÉS ET DE LA BROCANTE DE QUALITÉ Espace saint fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 mars 2024, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Le salon des Antiquités et de la Brocante de Qualité de Château-Gontier sur Mayenne est devenu l’un des endroits les plus prisés de la région pour voir et acheter meubles, lustres, tapis, arts de la table, objets et tableaux anciens….

Une cinquantaine d’exposants (antiquaires et brocanteurs professionnels exclusivement) viennent de toute la France y proposer meubles et objets dans un cadre confortable, sur 2000 m2 d’exposition dans une halle chauffée.

Rendez-vous de passionnés depuis 40 ans, c’est aussi une place où l’on fait un bon commerce sous l’œil vigilant d’un expert agréé. Ces dernières années, le nombre de salons se réduisant, Château-Gontier a choisi de relever la qualité et la variété des marchandises proposées en opérant une sélection soigneuses des exposants. En complément, des artisans d’art proposent leurs savoir-faire en matière de restauration d’objets anciens.

Ce salon permet au Lions Club de Château-Gontier de financer ses différentes actions tout au long de l’année.

+ de 50 antiquaires et brocanteurs / Exposition d’artisans d’art

Restauration sur place

EUR.

Espace saint fiacre Quai Docteur Georges Lefèvre

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



