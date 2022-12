La Folle Journée en région à Château-Gontier sur Mayenne Espace Saint-Fiacre, 28 janvier 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

La Folle Journée en région à Château-Gontier sur Mayenne 28 et 29 janvier 2023 Espace Saint-Fiacre

Cf. rubriques BILLETTERIE / ACCESSIBILITE

Tout le programme et les infos billetterie de la Folle Journée en région 2023 à Château-Gontier sur Mayenne handicap moteur;handicap visuel mi;vi

Espace Saint-Fiacre Bd Saint Fiacre 53 200 Château Gontier sur Mayenne Saint-Fort Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

SAMEDI 28 JANVIER 2023

15h00 – Théâtre des Ursulines (40’) – 2€

Classes de piano, de chant et de saxophone du Conservatoire du Pays de Château-Gontier

Œuvres de Dvorák, Schumann, Debussy, Mozart

16h30 – Théâtre des Ursulines (45’) – 6€

François Salque violoncelle

Claire-Marie Le Guay piano

Schubert : Wandrers Nachtlied D. 224

Schubert : Nacht und Traüme D. 827

Vierne : Soirs étrangers opus 56

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

Popper : Hungarian Rhapsody

18h00 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 8€

Apollo5

“O dolce nocte”

Byrd : Vigilate

Monteverdi : Ma te raccoglie, o ninfa

Monteverdi : Sfogava con le stelle

Verdelot : O dolce nocte

Young : The Night

Young : The Owl

All through the Night (traditionnel gallois arrangé par Ben Parry)

Offenbach : Belle nuit, ô nuit d’amour (arrangement)

E. John/Greenwood : Your Song

Howard/Morgan : Fly Me to the Moon

Paisible ou inquiétante, la nuit est toujours magique et mystérieuse… Puisant dans un vaste répertoire s’étendant de la musique de la Renaissance jusqu’à nos jours, Apollo5 a composé un programme particulièrement évocateur incluant des arrangements de chansons folkloriques et de morceaux pop ou jazz spécialement écrits pour l’ensemble.

20h30 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 6€

Motion Trio trio d’accordéons

Mozart : Une Petite Musique de nuit

Beethoven : Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”, mouvement lent

Saint-Saëns : Danse macabre

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen

Schumann/Motion Trio : Traumerei Time

Motion Trio : Libertin Tango

Massenet : Méditation de Thaïs

Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, extrait d’Orphée aux enfers

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

14h00 – Théâtre des Ursulines (50’) – 8€

Françoise Lemée soprano

Noémie Lacroix soprano

Amaury Lacaille ténor

Etienne Roullet baryton

Ensemble Vocal de Nantes

Jean-Yves Aizic piano

Gilles Ragon direction

“La Nuit française”

Gounod : La nuit

Debussy : Nuits d’étoiles

Ropartz : Nocturne n°3

Debussy : Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque

Boulanger : Soir sur la plaine, Les Sirènes

Poulenc : Le jour m’étonne, extrait de Figure humaine

Fauré : Les Djinns opus 12, Après un rêve

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Saint-Säens : Danse macabre

Fauré : Les Djinns opus 12, Après un rêve

15h30 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 10€

Ensemble Instrumental de la Mayenne

Chloé Meyzie direction

“Ode à la nuit”

Debussy : Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque

Waksman : Le rêve de Tzinacán

Silvestrov : Silent Music, 2ème et 3ème mouvements

Roussel : Le Marchand de sable qui passe opus 13

Debussy : Épigraphes antiques, extraits

17h30 – Théâtre des Ursulines (45’) – 4€

Thibault Cauvin guitare

Piazzolla : Milonga del Ángel

Pereira : Bate-coxa

Grappelli : Les valseuses

J. Cauvin : Jeux interdits 2

J. Cauvin : Bach autrement I, II, III

Duplessy : La chevauchée céleste de Gengis Khan

Vachez : Raga du soir

19h00 – Espace Saint-Fiacre (60’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Dmitri Liss direction

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

Haydn : Symphonie n°8 en sol majeur “Le Soir”

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie :

à l’Office de Tourisme du Pays de Château-Gontier : samedi 10 décembre de 9h30 à 12h30

au Marché de Noël de Château-Gontier Sur Mayenne : samedi 10 décembre de 11h à 20h et dimanche 11 décembre de 11h à 19h

Puis à l’Office de Tourisme du Pays de Château-Gontier du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Au Carré, Scène Nationale les mardis de 13h30 à 18h30 et du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Office de Tourisme – Pôle culturel des Ursulines

place André Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

02 43 70 42 74

Le Carré, Scène Nationale – 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne

02 43 09 21 50

Moyens de paiement : Espèces, Chèque, Carte bancaire, Chèques vacances, Chèques Culture, Chéquier loisirs CAF, Tickets MSA, e.pass jeunes.

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (en faire part lors de la réservation).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-29T19:45:00+01:00

Ensemble Instrumental de la Mayenne © Prisma Laval