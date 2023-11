Ma Région Virtuose à Château-Gontier sur Mayenne Espace Saint-Fiacre Château-Gontier, 27 janvier 2024, Château-Gontier.

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

15h00 – Théâtre des Ursulines (30’) – 2€

Conservatoire de Château-Gontier

Classe de piano d’Anne Gandar

Œuvre de Dvorák

Classe de saxophone de Guillaume Page

Oeubre d’Itturalde

16h30 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 12€

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : “Le Songe d’une nuit d’été” opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski.

18h00 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 10€

Paul Lay Trio trio de jazz

Clemens van der Feen contrebasse

Donald Kontomanou batterie

Paul Lay piano

“Rhapsody in Blue Extended 1924-2024”

Le 12 février 2024, le tout New York se presse pour assister à la création de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, oeuvre concertante pour piano et orchestre qui intègre de façon novatrice des sonorités et rythmes issus du jazz. Un siècle plus tard, l’imaginatif pianiste Paul Lay nous offre de rejouer cette oeuvre emblématique avec son trio de jazz et en l’agrémentant de longues plages improvisées.

20h30 – Théâtre des Ursulines (55’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

“Harmonies d’origines”

Duruflé : Ubi caritas

Dvorák/Janácek : Six Chants moraves

Debussy : Trois Chansons de Charles d’Orléans

Sibelius : Rakastava

Glinka : Cherubic Hymn

Brahms : Zigeunerlieder opus 112

Rossini : La Passegiata

Fauré : Les Djinns

De Duruflé et son inspiration grégorienne aux paysages évocateurs à Fauré et Debussy qui ont mis en musique Victor Hugo et Charles d’Orléans, en passant par Janácek, Sibelius ou Rossini et leurs paysages évocateurs, ce riche programme nous plonge dans l’effervescence d’une époque qui a vu nombre de compositeurs, partout en Europe, chercher à exprimer leur attachement à leur patrie d’origine.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

14h00 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 12€

Philippe Préponiot trompette

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

Écrit à l’intention d’Anton Weidinger, trompettiste à la cour de Vienne et qui avait mis au point un nouveau type de trompette, l’unique concerto de Haydn dédié à cet instrument est une oeuvre novatrice qui en exploite avec hardiesse toutes les possibilités rythmiques et mélodiques.

15h30 – Espace Saint-Fiacre (45’) – 4€

Dmitry Masleev piano

Glinka/Balakirev : L’Alouette

Rachmaninov : Variations sur un thème de Corelli

Khatchatourian : Adagio de Spartacus et Phygria

Tchaïkovski : Janvier, extrait des Saisons

Balakirev : Nocturne n°3

Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve

17h30 – Théâtre des Ursulines (45’) – 8€

Ensemble El Sol

Chloé Sévère clavecin et direction

“Sol in the fog”

Musique baroque sacrée anglaise et sud-américaine

Rien ne semble a priori rapprocher ces deux styles baroques que sont la musique anglaise et la musique sud-américaine : l’une est réputée pour sa pudeur et sa mélancolie, l’autre pour son éclat, son sens du rythme et de la danse. L’une et l’autre recèlent cependant de magnifiques ouvrages teintés à leur manière de joie et d’exubérance, mais aussi d’intériorité et de mystère. C’est cet audacieux programme en miroir mêlant les styles musicaux de ces deux mondes que vous présente l’Ensemble El Sol de Chloé Sévère.

19h00 – Espace Saint-Fiacre (40’) – 8€

Raphäel Sévère clarinette

Quatuor Hanson quatuor à cordes

Brahms : Quintette pour clarinette et cordes en si mineur opus 115

