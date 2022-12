Les 3 nuits de l’orientation Espace Saint-Fiacre, 8 mars 2023, Château-Gontier.

Les 3 nuits de l’orientation Mercredi 8 mars 2023, 18h00 Espace Saint-Fiacre

S’ORIENTER SANS STRESS

Espace Saint-Fiacre Quai Docteur Georges Lefèvre 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

UN CONCEPT ORIGINAL

Durant ces soirées dédiées aux questions d’orientation scolaire et professionnelle, les jeunes et leurs parents peuvent rencontrer et interroger de nombreux professionnels et des spécialistes de l’orientation, entre 18h et 22h, dans un environnement convivial.

Dédramatiser le choix d’un métier en apprenant au jeune à se poser les bonnes questions, à concilier avenir professionnel et plaisir. A quelques mois des choix d’orientation pour les lycéens de terminale, nombreux à être encore indécis, cette manifestation a notamment pour objectif de les accompagner afin qu’ils trouvent les principales réponses à leurs nombreuses interrogations.

RENCONTRER DES PROFESSIONNELS

Plus qu’un salon d’information, la NUIT DE L’ORIENTATION permet aux jeunes d’apprendre à réfléchir sur leur avenir, sur leur profil, sur leurs motivations et leurs possibilités en rencontrant des professionnels du conseil en orientation, des spécialistes de la découverte de soi, des professionnels venant parler librement de leur métier…

SPEED MEETING ET CONSEILS INDIVIDUALISES

Les jeunes peuvent assister à des ateliers thématiques, mais aussi à des espaces de présentation des métiers avec des «speed dating» où des professionnels expliquent aux jeunes en tête à tête leur parcours et leur métier. Il y a aussi des espaces conseils individuels animés par des consultants spécialistes de l’orientation…



mayenne.cci.fr