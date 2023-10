CHARLIE WINSTON ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne, 7 décembre 2023, Franconville La Garenne.

CHARLIE WINSTON ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU a lieu à la date du 2023-12-07 à 21:00:00.

Tarif : 33 à 38.5 euros.

Charlie Winston : chant lead, guitare électrique, pianoVincent Polycarpe : batterie et choeurFrançois Lasserre : guitaresLouis Somer : basse, claviers, clarinette Il avait fait sensation en 2009 avec son tube Like a Hobo, depuis ce chanteur anglais développe son identité musicale forte, folk et rock à la fois. Son 5ème album, conçu durant le confinement, est un succès ; comme en témoigne sa tournée AS I AM TOUR ! qui joue à guichets fermés.Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Charlie Winston, accompagné de ses musiciens, donne véritablement vie aux titres de son dernier album et se livre comme jamais auparavant.Un artiste à voir absolument !Durée: 1h45

Réservez votre billet ici

ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU

32 Bis, Rue de la Station Franconville La Garenne 95130

http://www.charliewinston.com/

https://www.youtube.com/user/OfficialCW

http://www.last.fm/music/Charlie+Winston

https://www.facebook.com/charliewinstonoff/

https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Winston

