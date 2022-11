Désert Fertile Espace Saint Euverte Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Désert Fertile Jeudi 17 novembre, 20h30 Espace Saint Euverte

Tarifs 12 € et 6 €

L'amour, la foi, le doute, la vocation sont autant de thèmes abordés au cours d'un échange entre un père et sa fille. Une rencontre forte, émouvante mais aussi drôle sur ce que l'on fait de nos vies ! Un très bel éclairage sur la fraternité…

Ce spectacle à voir en famille, initie de riches échanges sur nos choix de vie.

