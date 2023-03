Conférence sur les Troubles de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) Espace Saint-Euverte, amphithéâtre Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Conférence sur les Troubles de Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)

Jeudi 23 mars, 20h30
Espace Saint-Euverte, amphithéâtre
Orléans
Entrée libre

Conférence proposée par la pédiatre D. Naydenova et la psychologue spécialisée en neuropsychologie A-L. Doyen, du Centre de recherche sur les Troubles du Langage et des Apprentissages CRTLA Dys 45.

Conférence organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) du Loiret.

Un temps de présentation des spécificités des troubles TDAH et des aménagements possibles sera suivi par un temps d’échanges avec le Docteur Naydenova et Madame Doyen, référentes pour le Loiret au CRTLA Dys 45, qui dépend du Centre hospitalier régional d’Orléans.

