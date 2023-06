Visite de l’Espace Sainte-Eloi (forge, bijoux de Savoie, espace Baroque Tarentaise) espace Saint-Eloi Séez, 16 septembre 2023, Séez.

Visite de l’Espace Sainte-Eloi (forge, bijoux de Savoie, espace Baroque Tarentaise) 16 et 17 septembre espace Saint-Eloi

L’ Espace Saint-Eloi est situé au cœur du village de Séez. Ce bâtiment, qui abritait anciennement une forge, a été réhabilité pour accueillir une surface d’exposition d’environ 200 m².

Il présente trois thèmes : le travail de la Forge, la Bijouterie Savoyarde et l’Art Baroque.

 La visite permettra d’apprécier la vie du forgeron dans un espace reconstitué. Le forgeron, avec tout son art, transforme le métal en divers objets en utilisant la chaleur du feu, la force de l’eau et les outils qu’il a lui-même fabriqués pour l’aider dans son œuvre*.

 La bijouterie dévoile l’unique collection de bijoux de Savoie. Plus de 200 joyaux (croix, cœurs, broches…) sont exposés, témoins de l’appartenance à une communauté, à une religion ou à une culture, et qui ont orné la poitrine des savoyardes des siècles durant. L’atelier de bijouterie présente les techniques et l’historique de ce métier. Aujourd’hui, les bijoux de Savoie sont toujours fabriqués et portés*.

 L’ Espace Baroque Tarentaise donne les clés de lecture de l’art baroque savoyard. Il permet de porter un regard différent et complémentaire à la visite des sites baroques.

espace Saint-Eloi 5, rue Saint-Pierre, 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks Ouverture de l’extension du musée en 2015 : atelier rénové du bijoutier, nouvelle vidéo sur la forge, mise en valeur des bijoux dans le nouvel espace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Séez