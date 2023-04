Gala des PRIX NUMIX 2023 Espace Saint Denis Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Gala des PRIX NUMIX 2023 Espace Saint Denis, 30 mai 2023, Montréal. Gala des PRIX NUMIX 2023 Mardi 30 mai, 17h00 Espace Saint Denis Entrée sur inscription Depuis 2010, les PRIX NUMIX récompensent l’excellence des contenus numériques du Québec. Cette reconnaissance attribuée par les pairs, soit différents jurys composés de professionnels issus des milieux culturel et numérique, contribue à faire des PRIX NUMIX un moment privilégié qui dépasse maintenant l’enjeu d’un simple concours. Chaque édition offre l’occasion aux producteurs et artisans de se rencontrer, d’échanger, de porter un regard critique sur les réalisations de l’année, d’observer les tendances de l’heure et, ce faisant, d’ouvrir la voie à des développements inédits. Le gala des PRIX NUMIX est ainsi devenu au fil du temps un lieu d’incubation d’idées et d’innovations pour notre jeune industrie. Le concours des PRIX NUMIX est une initiative de Xn Québec. L’événement bénéficie du soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de la Ville de Montréal, du Fonds des médias du Canada (FMC), de Panasonic, de la Caisse Desjardins de la Culture, de Loto-Québec, de SYNTHÈSE — Pôle Image Québec, d’Investissement Québec International, de Radio-Canada OHdio, du Fonds Bell, du Fonds Québecor, de Téléfilm Canada, de Télé-Québec, de Créateurs en série (une initiative d’Unis TV et TV5), de Lafond, d’ICI TOU.TV, du Fonds indépendant de production (FIP) et de HUB Montréal. Il est réalisé avec l’appui de {CORRESPONDANCES DIGITALES], de MUTEK et de la Société des arts technologiques (SAT). L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Année de l’innovation franco-québécoise (AIFQ), une initiative du gouvernement du Québec et du gouvernement de la République française. Billetterie : espacestdenis.ticketpro.ca Espace Saint Denis 1594 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3K2 Montréal H2X 3K2 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « email », « value »: « concours@numix.ca »}, {« type »: « link », « value »: « https://espacestdenis.ticketpro.ca/fr/pages/numix?aff=tsd »}] [{« link »: « https://espacestdenis.ticketpro.ca/fr/pages/numix?aff=tsd »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

