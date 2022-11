De ses battements d’elles – 14e édition – Du rouge à nos langues Espace Saint-Césaire, 19 novembre 2022, Arles.

De ses battements d’elles – 14e édition – Du rouge à nos langues 19 et 20 novembre Espace Saint-Césaire

Entrée libre

Pour la création et la diffusion d’écritures féminines singulières. handicap moteur mi

Du rouge à nos langues

les 19 et 20 novembre à l’espace Saint-Césaire – Arles

14e édition de ses battements d’elles – par La compagnie de l’ambre

Contre toute forme d’autorité, elles sont révolutionnaire, anarchiste, femme de lettres, poétesse, militante, dramaturge, rappeuse ou philosophe.

Cette nouvelle édition offre des lectures singulières des écrits de Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Kae Tempest, Françoise Sagan, Malala, Rosa Parks, Suzanne Lebeau, Voltairine de Cleyre, Constance de Salm, Margaret Atwood.

Chacune de ces femmes, libres, souvent emprisonnée pour leurs prises de position, se donne entièrement à l’écriture, comme force vive de résistance, de cette écriture à vivre… à la vie, à la mort. Elles révèlent, hurlent, dénoncent toute forme d’oppression, d’une simple lettre, d’un récit de vie, d’un article, d’un discours politique, d’une poésie. Elles rappellent le combat à mener contre les rouages malfaisants de nos sociétés patriarcales et capitalistes.

Le 19 novembre de 15h à 20h

15h – Jouir plus que lui – Constance Salm (1767-1845) avec Christine Culerier

16h30 – Emma Goldman-Rouge Passion (1869-1940) avec Fatima Soualhia-Manet

18h – Du rouge à nos langues : Lectures à plusieurs voix autour Chroniques de 1954 à 2003 de Françoise Sagan (1935-2004) femme de lettres – L’esclavage sexuel de Voltairine de Cleyre (1866-1912) féministe libertaire-Circée de Margaret Atwood romancière (1939)-Discours de Francia Marquez vice-présidente de la république de Colombie (1981)-Témoignage de Gultan Kisanak féministe kurde, en prison depuis 2016 – Chimananda Ngozi Adichie (1977) autrice nigérienne, Forough Farrokhzad (1935 – 1967) poétesse et réalisatrice iranienne – Poésies de femmes afhganes et ukrainiennes.

Le 20 novembre de 15h à 21h

15h – Nous vivrons et nous verrons de grandes choses-Rosa Luxemburg (1871-1919) avec Claudine Pellé

16h30 – Etreins-toi de Kae Tempest (1985) avec Céline Liger

Soirée consacrée aux femmes mexicaines et dédiée à Suzanne Lebeau

18h – Chaine de montage de Suzanne Lebeau (1948) – Lecture théâtralisée avec Claire Madelenat et Christine Culerier, Claudine Pellé, Céline Liger, Fatima Soualhia-Manet

19h30 – La cocina de Las patronas – Projection du documentaire de Javier Garcia (2016)

avec les artistes invité.es Christine Culerier, Claire Madelenat, Céline Liger, Fatima Soualhia-Manet, Claudine Pellé, accompagnées parfois de Chris Voisard, Diana Ibarra.

Toutes les lectures sont suivies de conversations.

Cette édition est soutenue par La Drac Paca – Le CD13 – Les contrats ville

(La Sempa – Unicil) – En partenariat avec la maison de quartier de Griffeuille – Remerciements à La ville d’Arles –

L’édition se continue le 23 novembre à 10h à la maison de quartier de Griffeuille et le 24 novembre à 14h à la maison de la vie associative avec Rosa et Malala Lecture animée sur les parcours de vies et de luttes de Rosa Parks et Malala Yousafzai avec Claudine Pellé et Claire Madelenat.



photo de Delphine Manjard – Lettre de Louise Michel