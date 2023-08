Les artistes de Buzy s’exposent Espace Sagette Buzy, 30 septembre 2023, Buzy.

Buzy,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette 7ᵉ édition, l’équipe des Artistes de Buzy s’est agrandie et présentera des aquarelles, huiles, pastels, sculptures, terre et résine, mais aussi des photographies, céramiques et compositions florales. Les écoliers de Buzy-Buziet sont également invités à présenter leurs travaux artistiques.

Des ateliers (terre, papier, graphisme) seront proposés aux petits et aux grands artistes. Des œuvres d’artistes présents seront offertes pour la tombola !.

2023-09-30 fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

Espace Sagette

Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this 7th edition, the team at Les Artistes de Buzy has expanded, and will be presenting watercolors, oils, pastels, sculptures, clay and resin, as well as photographs, ceramics and flower arrangements. Schoolchildren from Buzy-Buziet are also invited to present their artistic work.

Workshops (clay, paper, graphics) will be on offer for young and old artists alike. Works by participating artists will be raffled off!

Para esta 7ª edición, el equipo de Artistas de Buzy se ha ampliado y presentará acuarelas, óleos, pasteles, esculturas, arcilla y resina, así como fotografías, cerámicas y arreglos florales. Los escolares de Buzy-Buziet también están invitados a presentar sus trabajos artísticos.

Se ofrecerán talleres (arcilla, papel, grafismo) para artistas jóvenes y mayores. Las obras de los artistas participantes se donarán para la tómbola

Ausgabe hat sich das Team der Artistes de Buzy vergrößert und präsentiert Aquarelle, Ölgemälde, Pastelle, Skulpturen, Ton- und Harzarbeiten, aber auch Fotografien, Keramiken und Blumenarrangements. Auch die Schulkinder von Buzy-Buziet sind eingeladen, ihre künstlerischen Arbeiten zu präsentieren.

Es werden Workshops (Ton, Papier, Grafik) für kleine und große Künstler angeboten. Werke der anwesenden Künstler werden für die Tombola zur Verfügung gestellt!

