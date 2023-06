Randonnée des Chât’eaux Espace Saerbeck Ferrieres-en-gatinais, 25 juin 2023, Ferrieres-en-gatinais.

L’Association Fêtes Historiques de Ferrières organise une « randonnée des Chât’eaux » le dimanche 25 juin à l’espace Saerbeck à Ferrières-en-Gâtinais de 6 h 30 à 10 h. 3 parcours de 10, 15 et 20 kms vous sont proposés ainsi qu’un parcours enfant dès 5 ans à l’espace Saerbeck de 9 h à 13 h avec objets cachés et personnages. Ravitaillements et verre de l’amitié à l’arrivée. Renseignements au 02 38 94 00 00 ou afhfferrieres@gmail.com. Sans réservation.

