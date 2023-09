Cet évènement est passé Cours d’essai au Hatha Yoga Espace Rossetti Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Cours d’essai au Hatha Yoga Espace Rossetti Bordeaux, 19 septembre 2023, Bordeaux. Cours d’essai au Hatha Yoga 19 septembre – 10 octobre, les mardis Espace Rossetti Cours d’essai gratuit Venez tester les nouveaux cours de Hatha Yoga les mardis de 14h30 à 16h avec Alexandre. Espace Rossetti 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T14:30:00+02:00 – 2023-09-19T16:00:00+02:00

2023-10-10T14:30:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00 yoga caudéran Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Espace Rossetti Adresse 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Espace Rossetti Bordeaux latitude longitude 44.8582;-0.623909

Espace Rossetti Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/