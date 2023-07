Portes Ouvertes de l’AGJA Espace Rossetti Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Portes Ouvertes de l’AGJA Espace Rossetti Bordeaux, 2 septembre 2023, Bordeaux. Portes Ouvertes de l’AGJA Samedi 2 septembre, 09h00 Espace Rossetti Entrée libre. L’AGJA et ses sections sportives, bien-être et culturelles vous attendent lors de sa journée Portes Ouvertes pour venir découvrir ses activités, prendre des renseignements, faire des inscriptions. Espace Rossetti 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.agja.org/activites-sportives-et-culturelles/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Espace Rossetti Adresse 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Ville Bordeaux

