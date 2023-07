Portes Ouvertes de l’AGJA Espace Rossetti Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Portes Ouvertes de l’AGJA Espace Rossetti Bordeaux, 2 septembre 2023, Bordeaux. Portes Ouvertes de l’AGJA Samedi 2 septembre, 09h00 Espace Rossetti Entrée libre L’AGJA et ses sections sportives, bien-être et culturelles vous attendent lors de sa journée Portes Ouvertes pour venir découvrir ses activités, prendre des renseignements, faire des inscriptions. https://www.agja.org/activites-sportives-et-culturelles/ Espace Rossetti 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.agja.org/activites-sportives-et-culturelles/ »}] [{« link »: « https://www.agja.org/activites-sportives-et-culturelles/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T13:00:00+02:00

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T13:00:00+02:00 sport rentrée AGJA Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Espace Rossetti Adresse 232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Espace Rossetti Bordeaux

Espace Rossetti Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/