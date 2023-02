le LAEP (Lieu Accueil Parents Enfants) » la p’tite planète » Espace Rosa Parks Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

le LAEP (Lieu Accueil Parents Enfants) » la p’tite planète » Espace Rosa Parks, 23 mars 2023, Voreppe. le LAEP (Lieu Accueil Parents Enfants) » la p’tite planète » Jeudi 23 mars, 08h30 Espace Rosa Parks le LAEP vous accueille le jeudi 23 mars à l’espace Rosa Parks Espace Rosa Parks 57, allée des Airelles Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le LAEP « la p’tite planète » accueille le jeudi 23 mars de 8h30 à 11h30 les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans gratuitement et sans inscription.

