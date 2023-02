Soirée débat Espace Rosa Parks Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

Voreppe

Soirée débat Espace Rosa Parks, 21 mars 2023, Voreppe. Soirée débat Mardi 21 mars, 20h00 Espace Rosa Parks une soirée débat proposée par l’ACEPP 38 pour les familles Espace Rosa Parks 57, allée des Airelles Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes L’association ACEPP 38 proposera une soirée débat sur le thème » les gestion des émotionsen famille » le mardi 21 mars de 20h à 21h30.

Ouvert sans inscription. La conférence sera suivie d’une collation.

