Relais petite Enfance Espace Rosa Parks Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

Voreppe

Relais petite Enfance Espace Rosa Parks, 17 mars 2023, Voreppe. Relais petite Enfance Vendredi 17 mars, 09h00 Espace Rosa Parks Le RPE de Voreppe accueille les assistantes maternelles et les enfants gardés de 9h à 11h pour un atelier d’éveil corporel animé par une éducatrice de l’UFOLEP à l’espace Rosa parks. Espace Rosa Parks 57, allée des Airelles Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T09:00:00+01:00 – 2023-03-17T11:00:00+01:00

2023-03-17T09:00:00+01:00 – 2023-03-17T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu Espace Rosa Parks Adresse 57, allée des Airelles Ville Voreppe Departement Isère Lieu Ville Espace Rosa Parks Voreppe

Espace Rosa Parks Voreppe Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voreppe/

Relais petite Enfance Espace Rosa Parks 2023-03-17 was last modified: by Relais petite Enfance Espace Rosa Parks Espace Rosa Parks 17 mars 2023 Espace Rosa Parks Voreppe Voreppe

Voreppe Isère