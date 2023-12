MALICES AU PAYS – LOOKING FOR Espace Ronsard Le Lude, 26 février 2024, Le Lude.

LOOKING FOR

Cie Allégorie

Traversée pour une chanteuse, une équilibriste et un porteur | Durée : 50 min | A partir de 5 ans

Nous ne sommes pas nés nomades, et pourtant, le mouvement s’est inscrit en nous très tôt comme une nécessité. Nous sommes partis depuis trop longtemps, et n’appartenons plus à nulle part. Nous ne sommes pas fait pour rester… Nous sommes des non-conformistes, des rêveurs, des êtres libres.

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, proposent à Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, de les rejoindre. Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Ils se lancent dans un voyage sur la trace des artistes qui ont fait de leur musique une ode à la vie et à la liberté. Avec eux, trois chaises, petite, moyenne et grande, symboles de cette place qu’ils espèrent trouver, de ce lieu de repos qui leur manque.

Informations pratiques

LE LUDE – Espace Ronsard

Lundi 26 février – 15h

Tarif unique : 4€

Lire le programme du festival : https://bit.ly/3uWuz1U

Espace Ronsard

Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire



