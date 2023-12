Spectacle : La Revue Scoute 2024 Espace Rohan Saverne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

fin : 2024-04-13 . En 2024, cela fera 50 ans que le Café-théâtre de l’Ange d’Or ouvrit ses portes dans le pittoresque quartier de la Krutenau à Strasbourg. L’Ange d’Or fut le berceau de ce bébé prématuré qui deviendra plus tard la Revue Scoute. Cinquante ans plus tard, ces « indianer Jaunes » de la Krutenau ont-ils laissé à leurs héritiers l’envie d’être encore les découvreurs de l’humour circuit court, les défricheurs du calembour de terroir, les chercheurs d’or de l’absurde dans la mine sans fond d’une humanité en déshérence ? Pour le savoir, rendez-vous en avril 2024 à l’Espace Rohan qui a choisi de programmer la Revue Scoute dans une époque où sortir de la pensée unique devient inique, où ne pas être « en même temps » c’est être à contretemps, où Descartes lui-même devient un philosophe qu’on plote ! Tous ensemble, avec la Revue Scoute, nous retrouverons confiance dans un avenir dont, dès à présent, on ne peut plus se passer ! Ainsi soit-il ! EUR.

