Espace Roguet, le samedi 27 novembre à 14:30

**Débat à 14h30** _**A partir de 12 ans**_ _**Durée : 1h**_ Saviez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des cailloux ? Qu’un bébé sur dix est conçu dans un lit Ikea ? Que selon un rapport du Conseil de l’Europe, le couple tue plus que le cancer, la route et la guerre ? D’où viennent les inégalités ? Comment les combattre ? Ce sont là toutes les questions qu’abordent Camille Reix et Dominique Lauroie, chargé de mission à Matignon et directrice de recherche, avec à l’appui les derniers sondages et études scientifiques les plus étonnantes et novatrices. Ils vous présenteront les plus récentes pistes de travail qui permettent d’identifier les moyens les plus efficaces pour combattre les inégalités et les difficultés à vivre ensemble. Venez-vous informer. Participez à une expérimentation active et réactive. Parce que des solutions existent ! Il est temps de réfléchir ensemble, il est temps d’agir. Texte, mise en scène et interprétation : Yohan Bret et Christel Larrouy / Regards extérieurs : Léa Hernandez Tardieu, Gilles Lacoste, Victor Ginicis SOUTIEN / COPRODUCTION Co-production : théâtre Jules Julien – Toulouse. Soutien : Centre culturel Le Moulin – Roques-sur-Garonne, Région Occitanie dans le cadre de l’opération « Génération Égalité », FDVA 2 2020, DRDFE de la Haute-Garonne, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, Rectorat de l’Académie de Toulouse. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr) ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Débat participatif

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T16:00:00