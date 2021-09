Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Visite guidée urbotanique ! Cie Figure Libre Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### _**Organisé dans le cadre du Lancement de saison 2021-2022 de l’Espace Roguet !**_ **Visite guidée urbotanique ! Cie Figure Libre** Avez-vous remarqué comment certains éléments de la ville ressemblent à des fleurs, à des arbres ou à des animaux ? Capsules de bière à la dentelure délicate, véhicules à gueules de monstre, chant du marteau-piqueur… tout un biotope se révèle ! C’est à la découverte de ces nouvelles espèces que Rosemonde Santo vous invite pour cette sortie naturaliste dans le biotope urbain. L’urbotanique, c’est sa vie, elle y a consacré ses plus belles années. Elle aurait pu travailler dans la recherche scientifique… mais ça, c’était avant… maintenant elle fait des visites guidées. Qu’importe ! Elle garde espoir et nous communique sa passion, donnant ainsi corps à une vision décalée, humoristique et poétique de la ville. D’après _Carnet d’une urbotaniste_ de Lullie / Interprétation : Hélène Dedryvère / Direction d’acteur : Muriel Benazeraf / Costume : Drôles de Bobines / Diffusion : Charline Alexandre _Mentions légales : Projet accueilli en résidence par le pOlau – pôle des Arts Urbains, avec le soutien de la MSH – Maison des Sciences et de l’Homme Val de Loire._ **_Programme du week-end de lancement_** **_Samedi 18 septembre_** _* 16h :_ [_Promenade insolite – Street Art !_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232) _* 18h : Visite guidée urbotanique ! Cie Figure Libre_ _*_ [_19h30 Lancement de la Saison culturelle 2021-2022_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-lancement-de-la-saison-2021-2022?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=15&admin_nav%5Buid%5D=99834868) **_Dimanche 19 septembre_** _* 10h :_ [_Cité Roguet, La modernité mise en jeu_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-jeu-visite) _* 16h :_ [_Promenade insolite – Street Art !_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232)

Entrée gratuite SUR RESERVATION dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Suivez la guide, Rosemonde Santo, pour une sortie naturaliste en biotope urbain conseillée à partir de 10 ans ! (Entrée gratuite sur inscription) Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

