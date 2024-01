[Espace Roguet] Comme si… par l’Association IN IT Espace Roguet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [Espace Roguet] Comme si… par l’Association IN IT Espace Roguet Toulouse, 26 mai 2024, Toulouse. [Espace Roguet] Comme si… par l’Association IN IT Dimanche 26 mai 2024, 16h00 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:40:00+02:00

Fin : 2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:40:00+02:00 ——————————————————————- Comme si… Association IN IT (Intimes Itinéraires)

Création théâtrale collective

Durée : 40min

Tout public à partir de 10 ans

Résidence de création

——————————————————————– L’Association IN IT propose Comme si…, sa deuxième création théâtrale collective. IN IT se consacre depuis 2015 au processus de création avec un public vulnérable pour aboutir à des formes d’expression artistique. Cette mise en scène est l’aboutissement d’un pari sur la force du désir de créer, de communiquer, d’exister. Metteuse en scène : Karinne Monneau | Comédien.ne.s danseur.se.s : Sopha Bruno, Séverine Dardenne, Sandra Bonot, Eric Martinez, Anne Chabot | Chorégraphe : Lorena Calandin | Dramaturge : Tara Ostiguy | Réalisatrice : Adriana Rojas | Monteuse : Julie Béziau. Avec le soutien de : DRAC/ARS ; Région Occitanie ; Mairie de Toulouse ; CIAM ; Université de Toulouse ; Café&co (ASEI) ; EHPAD Le Repos.

www.intimes-itineraires.com ▼INFORMATIONS PRATIQUES Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation. Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.intimes-itineraires.com »}, {« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}] Association IN IT Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Espace Roguet Toulouse Latitude 43.596123 Longitude 1.427099 latitude longitude 43.596123;1.427099

Espace Roguet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/