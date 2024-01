[Espace Roguet] Casanova, ma mère et moi par la Compagnie de la Dame Espace Roguet Toulouse, 22 mars 2024, Toulouse.

[Espace Roguet] Casanova, ma mère et moi par la Compagnie de la Dame Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:40:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:40:00+01:00

Casanova, ma mère et moi

d’après les textes d’Annie Ernaux

Compagnie de la Dame

Lecture | Théâtre | Créations sonores et visuelles

Durée : 1h10

Tout public à partir de 12 ans

Résidence de création du 18 au 22 mars 2024

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne

Après une adaptation scénique de Passion Simple, ils continuent à travailler la matière textuelle d’Annie Ernaux à partir de cinq des textes courts publiés dans le recueil « Hôtel Casanova et autres textes », et écrits entre 1984 et 1999.

L’œuvre d’Annie Ernaux trace depuis longtemps les contours de nos comportements les plus intimes dans les aventures du quotidien, ces moments auxquels, toutes et tous, nous sommes confrontés. Parfois dramatiques, intenses, parfois anodins en apparence, ces événements de tous les jours sont autant de révélateurs de nos conditionnements, des mécanismes culturels de domination ou de soumission, sociale, amoureuse ou économique, qui organisent nos réactions. En sculptant par son écriture, d’une simplicité sans concession, cette matière première qu’est la vie quotidienne, Annie Ernaux active en chacune et chacun de nous la conscience de ces mécanismes et, au-delà du simple miroir, nous tend aussi une main fraternelle et exigeante.

Comédienne : Corinne Mariotto | Musicien : François Donato | Costumière : Noémie Le Tily | Scénographe : Matthieu Bony | Texte : Annie Ernaux | Crédit photo : François Donato

Coproduction : Communauté de communes des Monts de Lacaune et du Haut-Languedoc ; Théâtre du Grand Rond.

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne ; DRAC Occitanie ; Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ; Ville de Toulouse ; Théâtre de la Brique Rouge ; L’Escale ; Théâtre du Hangar (en cours) ; EHPAD Le Prat.

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

