[Espace Roguet] La Terre est dans le ciel par la Compagnie la Musarde Vendredi 8 mars 2024, 18h30 Espace Roguet Jauge limitée : 60 places Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

La Terre est dans le ciel

Compagnie la Musarde

Installation | Spectacle d’images en mouvement

Durée : 30min

Tout public à partir de 1 an

Jauge limitée : 60 places

Résidence de création du 4 au 8 mars 2024

Pour cette forme à mi-chemin entre les arts plastiques et les arts vivants, le public est entouré d’une diffusion sonore et d’images projetées à 360°.

La mise en mouvement de ces images accentue la sensation de se trouver au centre de l’espace. Elle nous invite à plonger tous ensemble dans le Grand Mystère du Cosmos, en tissant des liens entre les mythes et nos rêves peuplés d’êtres issus du fin fond de l’espace et des temps. La comédienne sera au centre du dispositif pour y régir le déroulé du spectacle.

Sans paroles, ce spectacle est un voyage poétique invitant à la rêverie plutôt qu’à l’analyse, au ressenti plutôt qu’à la réflexion. Les évènements seront créés par le rythme et l’alternance des projections de lumières et d’images, par la bande son et par le jeu et les mouvements chorégraphiés de la comédienne/manipulatrice.

Conception, univers graphique : Mélusine Thiry | Jeu, accompagnement artistique et construction : Sarah Darnault | Univers sonore, composition : Alice Huc | Construction : Latifa Leforestier | Crédit photo : Otto Piene, Brian Kershisnik

Coproduction : Cité de communes Comtal, Lot et Truyères ; Odyssud ; Marionnettissimo

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne ; Centre culturel La Brique Rouge ; Espace Bonnefoy ; Maison du Savoir ; Bazacle ; Usinotopie ; Gare aux Artistes

http://cielamusarde.com/

https://www.facebook.com/cielamusarde/

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

