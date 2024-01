[Espace Roguet] Procession par la Cie La Crue Espace Roguet Toulouse, 1 mars 2024, Toulouse.

[Espace Roguet] Procession par la Cie La Crue Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:15:00+01:00

——————————————————————-

Procession

Cie La Crue

Théâtre | Danse

Durée : 45min

Tout public à partir de 14 ans

Résidence de création du 26 février au 1er mars 2024

——————————————————————–

Procession. C’est une grande traversée, une déambulation chorégraphique et plastique, une diagonale infinie. C’est une succession de figures saugrenues qui marchent au diapason, les unes à la suite des autres, comme pour une cérémonie absurde dont on ignore le but. C’est un cortège fantasque de figures : la femme poussiéreuse, le double gémellaire, l’homme au rouge, une Madone et son dévot, la femme qui s’arrache des larmes et la boulimique à la couronne de fleurs. Pour accompagner ce cortège : une chanteuse lyrique un rien diva, en contrepoint statique, et témoin de cette parade, une babouchka espiègle, dont la trajectoire chaotique vient casser la linéarité de la procession.

Chacun se présente inlassablement devant le public comme une offrande rituelle. Ils revêtent leurs oripeaux de solitude, traînent avec eux névroses et espoirs fous et viennent cérémonieusement s’exposer. Se laisser au jugement. 3 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite jusqu’à ce que, leur but atteint, ils reviennent à la queue du cortège et récidivent. 10 figures donc, qui, dans cette célébration, sont autant de Sisyphe acharnés et grotesques. Supplice ou bénédiction, ils s’engouffrent dans cet exercice de répétition, défiant la finitude du temps de la représentation, la finitude du plateau. Et parfois, là, dans cette cérémonie, une parole peut surgir. Mettre d’autres mots sur des pensées jusque-là tues.

Metteuse en scène : Laurène Mazaudier | Comédien·ne·s : Anouk Agniel, Florent Barret, Ael Campistron, Loïc Derouineau, Aude Evellier-Tuttin, Maya Martinez, Lula Paris, Joséphine Picard, Mathilde Ponsford, Emma Rizzo, Julien Rozan, Alexis Tieno, Sébastien Weber | Crédit photo : Visages Vagabonds

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne, Théâtre le Hangar, Le Moulin de Roques, La Gare aux artistes, Théâtre Jules Julien, Théatre Sorano.

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}]

Visages Vagabonds