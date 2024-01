[Espace Roguet] Ex Ovo, tu enfanteras dans la couleur par la Compagnie Le Grand Raymond Espace Roguet Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

[Espace Roguet] Ex Ovo, tu enfanteras dans la couleur par la Compagnie Le Grand Raymond Jeudi 8 février 2024, 20h30 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

——————————————————————-

Ex Ovo, tu enfanteras dans la couleur

Compagnie Le Grand Raymond

Cirque | Théâtre

Durée : 1h30

Tout public à partir de 8 ans

Résidence de création du 5 au 9 février 2024

——————————————————————–

Elles sont cinq. Mamans. Ou pas. Elles se racontent, nous racontent. Être mère et être artiste est un questionnement permanent sur le collectif, les processus de domination, de transmission et de création. Comment trouver, au quotidien, une belle place aux enfants, sans sacrifier l’accomplissement de son propre spectacle intérieur ? Ces paroles de mères dessinent alors un panorama des complexités de la féminité contemporaine.

https://www.youtube.com/watch?v=33iCrz3KVEs&t=422s

Comédienne et co-auteure : Tina Dekens, Amanda Righetti-Coutet, Pauline Dau, Mélanie Pauli, Monika Neverauskaite | Directrice de projet et metteuse en scène : Lucie Boulay | Accompagnatrice artistique : Sonia Belskaya | Accompagnement technique et scénographique : Josselin Roche | Administration : Thomas Di Filippo | Crédit photo : Dominique Sécher

Coproduction : La Verrerie, pole Cirque Alès ; Scène nationale d’Albi ; Le Plongeoir, cité du cirque Le Mans.

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne – Egalité F/H ; Région Occitanie – DRAC Occitanie.

Partenaires : Le Kiwi, centre culturel de Ramonville ; L’Essieu du Batut, les Murols ; La Cascade, Bourg St Andéol ; Le Théâtre le Grain de Sel, Séné ; La Grainerie, Balma ; Le Théâtre dans les Vignes, Couffoulens ; Les centres Culturels Les Mazades et Lalande.

https://www.legrandraymond.fr/exovo/

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

