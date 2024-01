[Espace Roguet] Carnet d’Hiver #7: Histoire(s) sur la scène marionnettique contemporaine : théâtres intimes et mémoire commune – Cie Pupella Noguès Espace Roguet Toulouse, 31 janvier 2024, Toulouse.

[Espace Roguet] Carnet d’Hiver #7: Histoire(s) sur la scène marionnettique contemporaine : théâtres intimes et mémoire commune – Cie Pupella Noguès Mercredi 31 janvier 2024, 10h00 Espace Roguet La rencontre est gratuite dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

CARNET D’HIVER #7

CENTRE ODRADEK / PUPELLA-NOGUES

Cette 7ème édition invite chercheurs et artistes à se questionner sur la relation entre l’histoire intime et collective qui se joue dans un certain nombre de créations marionnettique contemporaines.

Histoire et histoires sur la scène marionnettique contemporaine : théâtres intimes et mémoire commune

Rencontre

En partenariat avec le Centre Odradek

Cette nouvelle édition réunit chercheurs et artistes autour de la façon singulière dont les théâtres de marionnettes et d’objets convoquent l’Histoire pour la soumettre à la réflexion politique collective.

Il apparaît en premier lieu que les objets, qu’ils soient des marionnettes anthropomorphes ou animales, objets manufacturés, objets-souvenirs ou du quotidien, proposent une médiation efficace qui relie histoire intime et histoire collective en impliquant la mémoire du spectateur.

On pense par exemple à la récente création M.A.R de la catalane Andrea Diaz Reboredo, qui réunit un petit groupe de spectateurs assis autour d’une table animée par la marionnettiste et plongent avec elle dans l’histoire d’une maison de famille figurée par cette table en perpétuelle transformation.

Ces mises en scène du passé sont souvent l’occasion de proposer des dispositifs scénographiques non traditionnels permettant de pratiquer un théâtre de marionnettes « hors-les-murs », pouvant se transporter dans d’autres lieux que les théâtres institutionnels. Le catalan David Espinosa invite par exemple le public à regarder de minuscules personnages sur une petite table transportable en tous lieux.

La narration proposée par leur manipulation met en scène de façon métaphorique et cruelle notre histoire récente (attentats, violences policières, élection d’Obama…). Étant donné la très petite taille des figures, le spectateur est forcé de regarder littéralement « à la jumelle » et de scruter avec un regard critique l’histoire immédiate.

Xavi Bobès, invite 6 spectateurs autour d’une petite table ronde comme pour une séance de spiritisme, et les invite à voyager dans l’histoire de sa famille depuis sa propre naissance, y mêlant bien sûr l’histoire de son pays, manipulant comme un magicien en close up des photos, des objets, des journaux.

Enfin, certains détours marionnettiques sont propices à la mise en scène de la violence de l’histoire, puisque les corps artificiels peuvent subir toutes sortes de transformations ou mutilations. On a vu, dans les années 2000, plusieurs spectacles marionnettiques mettre en scène l’horreur de la guerre et de la violence historique.

On pense en particulier aux créations d’Hotel Modern First World War et Kamp, qui montrent respectivement l’horreur des tranchées et celle des camps d’extermination nazis avec un théâtre de figures et d’objets à la fois joué et filmé en gros plan.

Cette journée cherchera donc à explorer la relation d’intimité avec l’Histoire qui se joue dans un certain nombre de créations marionnettiques contemporaines.

Intervenant-e-s pressenti-e-s:

Flore Garcin Marrou, Hélène Beauchamp, Giorgio Pupella, Joëlle Noguès

Iris Pupella-Noguès, Lou Simon, Angèle Vouriot, Scarlett Audry, Lisa Peyron, Daniel Olmos

Avec le soutien de : LLA Créatis ; Université Jean-Jaurès ; Centre Odradek ; Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

La rencontre est gratuite dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début de la rencontre. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. La rencontre commence à l’heure.

Compagnie Pupella Noguès