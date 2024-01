[Espace Roguet] Carnet d’Hiver #7 : La tempête de Caliban de Tim Crouch par la Compagnie Pupella Noguès Espace Roguet Toulouse, 30 janvier 2024, Toulouse.

CARNET D’HIVER #7

CENTRE ODRADEK / PUPELLA-NOGUES

Cette 7ème édition invite chercheurs et artistes à se questionner sur la relation entre l’histoire intime et collective qui se joue dans un certain nombre de créations marionnettique contemporaines.

La tempête de Caliban

de Tim Crouch

Compagnie Pupella Noguès

Théâtre d’objets

Durée : 1h15

Tout public à partir de 12 ans

En partenariat avec le Centre Odradek

La pièce I, Caliban de Tim Crouch fait partie du projet I, Shakespeare, un ensemble de cinq monologues qui donnent parole à un personnage secondaire de La Nuit des rois, Macbeth, La Tempête, Le Songe d’une nuit d’été et Jules César de Shakespeare. Chacun de ces personnages (Malvolio, Banquo, Caliban…) raconte sa version de l’histoire, et règle éventuellement ses comptes avec le public venu l’écouter.

Ces cinq monologues sont drôles, frais, intrigants et poignants, et utilisent le talent du conteur pour nous faire découvrir le monde (secret et intime) de certains des personnages présents dans les meilleures pièces shakespeariennes.

En plaçant les spectateurs au centre de la fiction, Tim Crouch invente des dispositifs de théâtre qui nous impliquent tous, pour mieux interroger notre rapport à la différence, à l’amour, à l’injustice.

La tempête de Caliban nous raconte tous les évènements de la pièce shakespearienne depuis son point de vue : son arrivée sur l’île, sa bagarre fratricide avec Ariel, l’arrivée et les relations tumultueuses avec Prospero, la tempête, l’arrivée des naufragés sur l’île, la tentative de révolte, jusqu’à son abandon sur les rivages une fois tous les maîtres partis. Caliban se retrouve seul, et nous raconte, et il se raconte. Dans la pièce, nous pouvons écouter la parole libre et révoltée de Caliban, le fils de la sorcière, roi de l’île, jusqu’à l’arrivée de Prospero, avec sa redoutable magie, son savoir, ses livres.

Auteur : Tim Crouch | Traductrice : Cie Pupella-Noguès | Metteuse en scène, scénographe : Joëlle Noguès | Dramaturge : Hélène Beauchamp | Comédiens : Antoine Raffalli, Léo Smith, Giorgio Pupella | Espaces sonores : Nicolas Carrière, Arthur Daygue, Giorgio Pupella | Construction décor et marionnette : Polina Borisova, Joëlle Noguès, Bruno Vitti | Conseiller en magie : Davel Puente Hoces | Regard complice : Claire Dancoisne | Crédit photo : Compagnie Pupella Noguès

Coproduction : Scène 55 ; Théâtre Le Périscope ; Marionnettissimo ; Espace Tonkin ; Odyssud

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne ; DRAC Occitanie ; Région Occitanie ; Ville de Toulouse ; MiMA ; Théâtre Halle Roublot ; Théâtre de la Nouvelle Digue ; Topic Tolosa

https://www.pupella-nogues.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet
9 rue de Gascogne
31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

Compagnie Pupella Noguès